Сроки плато по COVID-19 в России сдвинули на ноябрь

В России плато по заражению коронавирусом ожидают к началу ноября. Подъем заболеваемости специалисты назвали сезонным и прогнозируемым.

Прогноз дала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова привел «Интерфакс».

«К концу октября — началу ноября, вероятно, мы выйдем на плато с последующим таким же плавным снижением ежедневных случаев заболевания», — сказала Пшеничная.

Она заметила, что сейчас речь идет о сезонном и «вполне прогнозируемом подъеме заболеваемости» COVID-19. Плавный рост новых случаев, предупредила специалист, ожидается в течение нескольких недель.

Пшеничная допустила, что майский пик заболевания Россия не превысит, если население будет соблюдать все рекомендации и меры предосторожности.

«Но это только предположение», — подчеркнула она.

В настоящее время активно идет тестирование на коронавирусную инфекцию. Вместе с этим растет число выявленных легких и бессимптомных случаев. Показатели влияют и на общую ежедневную статистику по заболеваемости.

По словам Пшеничной, рост новых случаев COVID-19 связан в том числе с тем, что осенью всегда наблюдается подъем заболеваемости сезонными ОРВИ. Свою роль в этом играют циркуляция вирусов гриппа и возвращение из отпусков. Кроме того, некоторые граждане игнорируют меры предосторожности, в том числе неправильно носят маски.

Накануне в Роспотребнадзоре заявляли, что на плато по коронавирусу страна выйдет уже в октябре.