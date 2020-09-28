России пообещали плато по COVID-19 в октябре

В России растет число подтвержденных за сутки случаев COVID-19. В Роспотребнадзоре считают, что на плато страна выйдет уже в октябре. Причем к весенним значениям показатели по коронавирусу не вернутся.

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА «Новости» допустил небольшой рост заболеваемости в ближайшем будущем.

«Думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато. <…> Скорее всего, плато будет в начале октября», — сказал он. После выхода на плато ожидается постепенное снижение числа выявленных случаев.

Необходимости в новых дополнительных ограничений сейчас нет. Рекомендации по переходу на удаленную работу и самоизоляции для пожилых россиян специалисты уже озвучили. Не исключено, что будут усилены штрафы за нарушение правил профилактики инфекции, например, за то же отсутствие масок в общественных местах.

«Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», — предположил Малеев. Эпидемиолог заметил, что к весенним уровням показатели не вернутся.

Специалисты Роспотребнадзора разработали порядка 400 методических рекомендаций для предприятий, образовательных и культурных учреждений, которые предусматривают все необходимые меры. В том числе и рост заражения коронавирусом.