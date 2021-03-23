Сроки обучения в колледжах могут сократить

В России рассмотрят возможность сокращения сроков обучения по ряду программ среднего профессионального образования до двух лет. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщило РИА «Новости».

Ведомство обсуждает вопрос возможного сокращения сроков обучения по тем программам, в которых это необходимо, рассказал Кравцов. Исключение составляют культура, военная тематика и здравоохранение. По остальным программам необходимо добиться результата, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста, сообщил глава Минпросвещения. Об этом Кравцов заявил в ходе заседания профильного комитета Госдумы.

В Госдуме ранее предложили установить учителям зарплату на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Об этом сообщило Ura.ru.

Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк ранее предложил отказаться от контрольных работ в школах. По его мнению, контрольные не дают эффективной оценки знаний школьников, а только отвлекают учений от образовательного процесса.