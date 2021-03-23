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    23 марта 2021, 17:32

    Сроки обучения в колледжах могут сократить

    Александр Блинов

    В России рассмотрят возможность сокращения сроков обучения по ряду программ среднего профессионального образования до двух лет. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщило РИА «Новости».

    Сроки обучения в колледжах могут сократить

    Ведомство обсуждает вопрос возможного сокращения сроков обучения по тем программам, в которых это необходимо, рассказал Кравцов. Исключение составляют культура, военная тематика и здравоохранение. По остальным программам необходимо добиться результата, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста, сообщил глава Минпросвещения. Об этом Кравцов заявил в ходе заседания профильного комитета Госдумы.

    В Госдуме ранее предложили установить учителям зарплату на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Об этом сообщило Ura.ru.

    Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк ранее предложил отказаться от контрольных работ в школах. По его мнению, контрольные не дают эффективной оценки знаний школьников, а только отвлекают учений от образовательного процесса.