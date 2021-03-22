Минпросвещения предложило отказаться от контрольных работ в школах

Контрольные работы не дают эффективной оценки знаний школьников, зато отвлекают их от образовательного процесса. Поэтому от контрольных надо отказаться. Такое заявление сделал замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

«Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний», — об этом он сказал во время парламентских слушания на тему «Человеческий потенциал России и стратегия „Образование — для всех“». Его процитировало РИА «Новости».

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее выступил за ограничение количества контрольных и проверок качества образования в школах. По его мнению, у учеников должно оставаться время на обучение.

Мурзаев рассказал, что всероссийские проверочные работы (ВПР) в ближайшие два года переведут в компьютерный формат сдачи. По его словам, регионы уже готовы к таким изменениям. Всероссийские проверочные работы — итоговые контрольные, которые проходят в конце учебного года.