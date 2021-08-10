Срок получения мер социальной поддержки сократят до 5-15 минут

После запуска социального казначейства в России максимальный срок оформления выплат и пособий составит пять дней, а личные обращения будут рассматриваться за 5-15 минут. Такие планы прописаны в пояснительных документах по социально-экономическому развитию, которые оказались в распоряжении «Известий».

На данный момент рассмотрение заявки на выплату может длиться до двух месяцев. В связи в этим решено создать социальное казначейство — новую цифровую меру оказания социальной поддержки. Благодаря ей возможно будет максимально уменьшить бюрократическую волокиту. Уже к 2024 году сроки рассмотрения заявок — на всех уровнях, от федерального до муниципальных — значительно сократятся.

Суть социального казначейства в том, что будет введен единый стандарт господдержки россиян. Для этого больше не будет необходимо собирать документы. Достаточно будет только одного заявления, а в некоторых случаях не потребуется и оно. Для этого проведут комплексную оценку нуждаемости россиян, наладится система оповещения о доступных мерах помощи.

Ранее зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина объяснила главную задачу социального казначейства так: организовать программу, чтобы помощь сама находила людей. Для этого больше не нужно будет никуда ходить и ничего заполнять.