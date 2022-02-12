Срок получения гражданства РФ смогут сократить до 3 месяцев

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России могут сократить с одного года до трех месяцев. Об этом в пресс-центре МВД сообщили ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в декабре внес в Госдуму законопроект, который предполагает передачу МВД полномочий по рассмотрению заявление на получение гражданства. Предполагается, что МВД займется приемом в гражданство отдельных категорий лиц, решения по которым сейчас принимает глава государства.

К этим категориям относятся лица, на которых не распространяется упрощенный порядок получения гражданства, получившие политическое убежище в России, беженцы, а также проходящие службу в Вооруженных силах РФ по контракту.

«При этом срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство РФ сокращен с одного года до трех месяцев», — сообщили в МВД.

В ведении президента планируют оставить прием в гражданство в исключительном порядке, который планируют распространить на ветеранов ВОВ из стран бывшего СССР, людей, имеющих особые заслуги перед Россией, а также на тех, кто в силу своей профессии или квалификации представляет для страны интерес.

Ранее сообщалось, что МВД изменит правила признания иностранцев нежелательными.