МВД изменит правила признания нежелательными иностранцев

Министерство внутренних дел планирует изменить правила признания нежелательными иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых документов.

В нем говорится, что ведомство при подготовке документа о признании иностранного гражданина нежелательным установит наличие у него членов семьи с паспортом России.

«Устанавливается наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации», — сообщает ведомство.

При этом не поясняется, как влияет наличие семьи с гражданством РФ на итоговое решение о признании лица нежелательным.

МВД уточнило, что иностранное лицо проверят по системе миграционного учета и банку данных по учету иностранцев.

Ранее срок принятия решения о нежелательности иностранного лица составлял не более месяца после правонарушения иностранца, в новом проекте сроки не указаны.

Нежелательным иностранца объявят, если он находится в стране незаконно либо его пребывание создает угрозу общественному порядку.