Срок действия COVID-сертификатов предложили сократить в Минздраве

Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в России могут сократить до полугода. С таким предложением выступил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе доктор наук Сергей Токарев, написал ТАСС.

Ученый аргументировал свое предложение тем, что антитела к коронавирусу держатся меньше чем год. Также нынешний сертификат, по его словам, рассчитан на менее опасный и контагиозный уханьский штамм — первую «версию» коронавируса.

«Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена», — предупредил Токарев.

Сертификаты о вакцинации в виде специального QR-кода ввели в обиход в разных регионах России. QR-код подтверждает, что человек прошел полный цикл вакцинации, получил отрицательный результат тестирования на коронавирус или переболел ковидом. Получить его можно на сайте госуслуг.