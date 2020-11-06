Германия ответила на запрос Генпрокуратуры по Навальному, но не дала разъяснения
«Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
В августе и сентября ведомство отправило в Германию четыре запроса правовой помощи по расследованию отравления Алексея Навального. Ответ пришел в конце октября. Берлин не дал никаких разъяснений, а лишь попросил больше информации по самому расследованию. Российская сторона отправила все, что требовала Германия, а также предоставила очередной запрос о веществе и его составляющих, которое якобы нашли в анализах политика.
Иванов добавил, что затягивание с ответами на вопросы российских органов сильно тормозит расследование.
Немецкие врачи заявили, что Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок», однако российские специалисты при госпитализации политика не обнаружили в его анализах следов подобных веществ. Для расследования отравления Москва запросила данные у Германии.