Германия ответила на запрос Генпрокуратуры по Навальному, но не дала разъяснения

Генеральная прокуратура России получила ответ Германии на запросы по ситуации с Алексеем Навальным. Но ни на один из вопросов Берлин не дал точного разъяснения.

«Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

В августе и сентября ведомство отправило в Германию четыре запроса правовой помощи по расследованию отравления Алексея Навального. Ответ пришел в конце октября. Берлин не дал никаких разъяснений, а лишь попросил больше информации по самому расследованию. Российская сторона отправила все, что требовала Германия, а также предоставила очередной запрос о веществе и его составляющих, которое якобы нашли в анализах политика.

Иванов добавил, что затягивание с ответами на вопросы российских органов сильно тормозит расследование.

Немецкие врачи заявили, что Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок», однако российские специалисты при госпитализации политика не обнаружили в его анализах следов подобных веществ. Для расследования отравления Москва запросила данные у Германии.