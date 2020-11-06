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    06 ноября 2020, 10:47

    Германия ответила на запрос Генпрокуратуры по Навальному, но не дала разъяснения

    Ксения Басырова

    Генеральная прокуратура России получила ответ Германии на запросы по ситуации с Алексеем Навальным. Но ни на один из вопросов Берлин не дал точного разъяснения.
    Германия ответила на запрос Генпрокуратуры по Навальному, но не дала разъяснения

    «Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

    В августе и сентября ведомство отправило в Германию четыре запроса правовой помощи по расследованию отравления Алексея Навального. Ответ пришел в конце октября. Берлин не дал никаких разъяснений, а лишь попросил больше информации по самому расследованию. Российская сторона отправила все, что требовала Германия, а также предоставила очередной запрос о веществе и его составляющих, которое якобы нашли в анализах политика.

    Иванов добавил, что затягивание с ответами на вопросы российских органов сильно тормозит расследование.

    Немецкие врачи заявили, что Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок», однако российские специалисты при госпитализации политика не обнаружили в его анализах следов подобных веществ. Для расследования отравления Москва запросила данные у Германии.