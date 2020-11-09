Средняя цена пива в России снизилась. Все дело в таре

Цены на розничное пиво в России снизились в 2020 году в среднем на 2%. Дешевеет, уточнили аналитики, не сам напиток — только стоимость банки или бутылки. Кроме того, размер упаковки становится меньше.

Отрицательную инфляцию за период с января по август показали только алкогольные напитки, сообщил сайт РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen. Спиртное стало стоить меньше, в то время как сигареты подорожали почти на 10%, а продукты питания — на 4%.

Значения по алкоголю получились такими благодаря исключительно пиву. Оно в среднем стало дешевле на 2%. Остальные спиртные напитки дорожают.

Аналитики уточнили, что имеют в виду среднюю цену за один товар — банку или бутылку пива. Одна его упаковка за первые восемь месяцев 2020 года стоила в розничной продаже около 63,9 рубля. Годом ранее показатель находился на уровне 65,3 рубля.

Если пересчитывать на литры, пиво вовсе не подешевело. В Nielsen заметили даже обратную тенденцию: средняя цена на литр напитка с января по август составила 98,1 рубля — на 0,5% больше, чем в прошлом году. Официальная статистика с подобными выводами соглашается.

Специалисты пояснили, что банка пива подешевела из-за эффекта даунсайзинга. Проще говоря, производитель уменьшает массу или объем продукта, а с ним и размер упаковки. Так можно удержать цену. Прием производители используют еще с 2012 года.