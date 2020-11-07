Эксперимент с маркировкой пива хотят начать 1 апреля

Помимо пива маркировать планируется сидр, медовуху и грушевый сидр пуаре, сказано в опубликованном проекте правительственного постановления.

Целями эксперимента указаны, в частности:

— определение сведений о товаре, которые будут указывать в маркировке,

— определение оптимальных способов маркировки,

— апробация механизма, призванного пресечь незаконный ввоз и оборот пивоваренной продукции, а также повысить собираемость таможенных и налоговых платежей,

— анализ целесообразности введения обязательной маркировки пивоваренной продукции.

Участие в эксперименте будет добровольным, сказано в документе.

Минпромторг оценивает объем нелегального пивного рынка в России в 5-12% в зависимости от конкретного региона. Потери бюджета из-за этого могут достигать 22 миллиардов ежегодно.

В России уже действует обязательная маркировка табачной продукции, меховых изделий лекарств, обуви, парфюмерии и фотоаппаратов. До конца 2020 года, сообщил «Коммерсант», начнут маркировать покрышки, в 2021 году — изделия легкой промышленности и молочную продукцию.