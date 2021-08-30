Цветы подорожали в России перед 1 сентября. Средняя цена букета в преддверии Дня знаний составила 1120 рублей. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании «Платформа ОФД».

«Средний чек покупки букета цветов составил 1120 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки шаров вырос на 29% — до 189 рублей, а число покупок — на 32%», — приводит агентство результаты подсчетов аналитиков.

По данным компании, особой популярностью у россиян перед 1 сентября пользуются розы и хризантемы. Этих цветов купили на 55% больше, чем в конце лета в прошлом году. Как отметили исследователи, цветочные магазины вернулись к допандемийному уровню продаж, а в этом году цифры бьют рекорды, так как в 2020 году многие российские школы не проводили праздничные линейки по случаю начала нового учебного года.

Как сообщили ТАСС в «Яндекс.Маркет Аналитике», средний чек на цветы в этом году увеличивался на 9,6% каждый месяц с января. Также ретейлеры отметили, что в 2021 году россияне все чаще отказываются от цветов в качестве подарка учителям на День знаний. Родители стали больше заказывать подарочные наборы конфет, кофе, чая и канцтоваров.