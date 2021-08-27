27 августа 2021, 10:54
Цветы ко Дню знаний можно будет купить в 1,5 тысячи точках Подмосковья
Букеты цветов ко Дню знаний можно будет приобрести в 1,5 тысячи торговых точках Подмосковья. Это и отдельные палатки, и полноценные магазины.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, нестационарных торговых точек будет больше, чем год назад.
На территории Московской области работает не менее 1,5 тысячи торговых точек с цветами
Сергей Воскресенский.
Также он сообщил, что цветы можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках Подмосковья, где свою продукцию представляют предприниматели и владельцы личных хозяйств.
Ранее родителям дали советы по выбору букета на 1 сентября.