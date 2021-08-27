facebook_pixel
    27 августа 2021, 10:54

    Цветы ко Дню знаний можно будет купить в 1,5 тысячи точках Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Букеты цветов ко Дню знаний можно будет приобрести в 1,5 тысячи торговых точках Подмосковья. Это и отдельные палатки, и полноценные магазины.

    Цветы ко Дню знаний можно будет купить в 1,5 тысячи точках Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, нестационарных торговых точек будет больше, чем год назад.

    На территории Московской области работает не менее 1,5 тысячи торговых точек с цветами

    Сергей Воскресенский.

    Также он сообщил, что цветы можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках Подмосковья, где свою продукцию представляют предприниматели и владельцы личных хозяйств.

    Цветы ко Дню знаний можно будет купить в 1,5 тысячи точках Подмосковья | Изображение 2

    Ранее родителям дали советы по выбору букета на 1 сентября.