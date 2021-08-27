Цветы ко Дню знаний можно будет купить в 1,5 тысячи точках Подмосковья

Букеты цветов ко Дню знаний можно будет приобрести в 1,5 тысячи торговых точках Подмосковья. Это и отдельные палатки, и полноценные магазины.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, нестационарных торговых точек будет больше, чем год назад.

На территории Московской области работает не менее 1,5 тысячи торговых точек с цветами Сергей Воскресенский.

Также он сообщил, что цветы можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках Подмосковья, где свою продукцию представляют предприниматели и владельцы личных хозяйств.

Ранее родителям дали советы по выбору букета на 1 сентября.