Средняя сумма кредита в РФ на новые машины выросла на 58%

В России средняя стоимость кредита на новые автомобили в третьем квартале выросла до 1,6 миллиона рублей, на 58%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «РГС Банк».

«Средняя стоимость автокредита на фоне роста цен как в сегменте новых, так и подержанных машин в „РГС Банке“ продолжила увеличиваться, составив в III квартале 2021 года 1,076 млн рублей», — сказано в сообщении.

На машину с пробегом сумма кредита составила 797 тысяч. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то рост среднего чека составил 58% по новым автомобилям и 34% по подержанным авто.

В третьем квартале россияне чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили — 67%. Самыми популярными марками оказались Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. Среди новых машины популярными марками стали: Kia, Hyundai, Geely, Volkswagen, Skoda.

Ранее стало известно, что за последний год необычные номера на автомобили подорожали в два-три раза. Если раньше «красивый» номер можно было приобрести за 300 тысяч рублей, то сейчас стоимость может доходить до одного миллиона. Об этом рассказали продавцы госномеров.