Эксклюзивные госномера подорожали в России

Продавцы необычных номеров на автомобили рассказали, что за последний год цена на них увеличилась в два-три раза. Если раньше «красивый» номер можно было приобрести за 300 тысяч рублей, то сейчас стоимость может доходить до одного миллиона. Об этом написала «Газета.ru».

Кроме того, продавцы пожаловались на перекупщиков, которые создают конкуренцию. Отмечено повышение запросов и у пенсионеров, которые продают старые автомобили по цене ниже, чем их редкие госномера.

Эксклюзивные госномера все реже встречаются на отечественных автомобилях и все чаще на дорогих иномарках. Несмотря на это в ГИБДД подчеркнули, что «блатные» номера не дают владельцу автомобиля каких-либо преимуществ на дороге.