Средняя сумма ипотеки снизилась на 10% в апреле

В денежном выражении средняя сумма ипотечного кредита снизилась с 2,75 миллиона рублей до 2,48 миллиона рублей.

В апреле жилье подорожало, и это означает, что сумма ипотеки должна вырасти, однако банки стали перестраховываться и отсеивать заемщиков, которые могут доставить проблемы из-за сложившейся трудной ситуации.

В большинстве случаев речь идет о жителях крупных городов с дорогим жильем, где действует режим строгой самоизоляции. Люди и сами не пожелали рисковать и стали оформлять кредиты на более дешевое жилье.

«Ряд заемщиков предпочитал сразу инвестировать [в покупку] чуть более высокую сумму собственных средств либо выбирал менее дорогую квартиру, опасаясь брать в текущих условиях кредиты на крупные суммы и длительные сроки», — рассказал РБК директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин считает, что в ближайшее время средняя сумма ипотеки вряд ли увеличится.

23 апреля Кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до ноября 2020 года. Первый взнос будет составлять 20% от стоимости жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что льготный срок вряд ли продлят.