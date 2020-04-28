Назван срок окончания программы льготной ипотеки под 6,5%

Он отметил, что тем, кто хочет приобрести жилье в ипотеку по льготной ставке стоит действовать сейчас.

«Я считаю, что программу нужно до 1 ноября, как мы договаривались, сохранить. Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы ее дальше продолжим», — пояснил Марат Хуснуллин.

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых в минувшую среду, 23 апреля. Максимальные суммы кредитов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили на уровне восемь миллионов рублей. Жители других регионов могут взять в банке для покупки жилья максимум три миллиона рублей.

Первоначальный взнос определили на уровне 20% от стоимости жилья. Ипотека рассчитана на срок до 20 лет. Правительство рассчитывает, что это позволит дополнительно привлечь в строительную сферу не менее 900 миллиардов рублей и позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч кредитов.

В минувший понедельник Владимир Путин поручил кабмину решить вопрос о снижении первоначального взноса по ипотеке до 15% от стоимости жилья для семей с детьми. Свои предложения правительство должно представить не позднее 20 мая.