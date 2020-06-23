Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России достигла своего минимума — сейчас она составляет 7,4%. Такого не было никогда за всю историю выдачи россиянам кредитов на покупку жилья. Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в мае каждую третью ипотеку банки выдавали под 6,5% годовых.

«По ипотеке ставки падают. Наши предварительные данные говорят об этом, по маю ставка по ипотеке 7,4% уже. Где-то треть кредитов выдана по льготной ставке 6,5%», — приводит РИА «Новости» слова выступления Набиуллиной в Госдуме.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в апреле, по данным ЦБ, снизилась на 0,3% — до 8,32% годовых.

Ипотеку под 6,5% годовых для покупки нового жилья банки стали выдавать по поручению президента России Владимира Путина.

Срок действия льготной программы истекает 1 ноября, однако в Госдуме решили, что ее стоит продлить на 2021 год. Депутаты уже обратились с этим предложением в Центробанк. Пониженная ставка сохраняется на весь период возврата долга.