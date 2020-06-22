Льготную ипотеку хотят продлить на 2021 год

В Госдуме решили, что программу льготной ипотеки со ставкой в 6,5% на новостройки нужно продлить. Депутаты попросят ЦБ поддержать их идею и дать россиянам возможность выгодно кредитоваться весь 2021 год.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 23 июня отчитается о работе регулятора за 2019 год. Во время ее выступления парламентарии и озвучат свое предложение, рассказал РИА «Новости» глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В ГД считают, что ипотечную программу под 6,5% можно продлить на весь 2021 год с учетом планируемого бюджета.

«Программы поддержки ипотечного кредитования, чтобы программа 6,5% была продлена и чтобы были дополнительно лимитированы и продлены сельские ипотечные кредиты», — перечислил Аксаков предложения, которые направят Набиуллиной.

Кроме того, депутаты выскажутся за создание условий для активизации кредитования. В комитете по финансовому рынку заметили, что снижение ЦБ РФ ключевой ставки предупредило пожелания парламентариев в будущем, но линию стоит продолжить.

В ГД считают, что на следующий год нужно продлить и введенные весной 2020-го регуляторные послабления.

Ипотеку под 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках начали выдавать по поручению президента РФ Владимира Путина. Пока что срок действия программы истекает 1 ноября. Льготная ставка при этом сохраняется на весь срок кредита.