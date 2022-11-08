Важное 08 ноября 2022, 18:38 Поддержка государством семей с детьми должна стать более весомой — Путин Президент Путин заявил о необходимости увеличить поддержку семей с детьми РИА «Новости»

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Россия должна увеличивать поддержку семей с детьми, делать ее более эффективной и весомой. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Должна становиться более эффективной и весомой поддержка семьей с детьми со стороны государства. Необходимо обсудить уже принятые меры поддержи и как повысить их эффективность в нынешних реалиях», — сказал он.

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Глава государства также заявил о необходимости свести угрозу бедности для семьей с детьми в России к минимуму.

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«Нельзя забывать про доходы семьи с детьми, несмотря на все особенности текущей ситуации. Главная задача — свести бедность к минимуму», — добавил Путин.

Россияне должны иметь возможность увеличивать доходы за счет освоения новой профессии и повышения квалификации, отметил Путин.

«Нужно создать условия, чтобы семьи смогли сами повысить собственные доходы. Прежде всего за счет повышения родителями собственной квалификации или освоения новой профессии», — подчеркнул президент.

Кроме того, российский лидер отметил, что ситуация на рынке труда находится под контролем, а уровень безработицы сохраняется на минимальном уровне.

При этом президент признал отставание роста заработных плат от повышения цен, но призвал сделать все необходимое, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Путин подчеркнул, что в России наблюдается тенденция к снижению инфляции, а к началу 2023 года она может подойти к уровню 5% или ниже.