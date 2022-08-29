Средний балл по ЕГЭ предложили упразднить

Первый заместитель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил упразднить средний балл по ЕГЭ. Он является критерием оценки качества обучения в школах и успешности вузов, сообщила «Парламентская газета».

Законопроект планируют представить осенью на обсуждение нижней палаты парламента. В Совете Федерации с идеей Мажуги согласились только отчасти.

Глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова указала на необходимость разнообразить систему оценки эффективности вузов. По ее словам, не стоит мерить «среднюю температуру по больнице». Нужно разработать уникальные критерии для каждого образовательного направления.

В России единый государственный экзамен (ЕГЭ) официально ввели в 2009 году. Он стал обязательным для выпускных и вступительных испытаний. За последние годы задания в тестах неоднократно меняли. Многие родители хотели бы вернуться к старой системе, поскольку классические экзамены вызывают у них больше доверия.

Ранее сообщалось, что в российских вузах снизили проходной балл на технические специальности.