Вузы России снизили проходной балл для поступающих на технические специальности

Российские вузы снизили требования по баллам ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на бюджетные места технических факультетов. Об этом сообщил «Коммерсант» сравнив данные приемных комиссий за прошлый и этот год.

Выяснилось, что на бюджетные места поступили абитуриенты, сдавшие профильную математику и физику хуже, чем выпускники школ прошлого года.

Вузы устанавливают минимальный порог баллов для каждого из факультетов. Абитуриенты для поступления представляют результаты единого государственного экзамена. Эти данные учитывают при составлении рейтинга, где на самом верху находятся обладатели самых лучших результатов. Из этого списка отсчитывают число поступающих по количеству бюджетных мест.

Как выяснили журналисты издания, в прошлом году на факультет «Прикладная математика и информатика» в МГТУ имени Баумана поступил абитуриент с минимальным результатом в 272 балла. При этом год назад поступить удалось только выпускнику с 290 баллами.

Такая же ситуация сложилась на факультетах «Информатика и вычислительная техника» (257 баллов в этом году против 277 в прошлом) «Информационные системы и технологии» (247 баллов в этом году против 277 в прошлом). Самое сильное снижение произошло на факультете «Радиоэлектронные системы и комплексы»: с 234 сразу до 163.

Снижение проходных баллов также обнаружили при приеме на факультеты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Московские вузы не ответили на запрос журналистов.

Снижение проходных баллов на технические факультеты подтвердили в Новосибирском государственном университете. Там объяснили, что выпускники школ в этом году хуже сдали экзамены по ряду предметов, чем в прошлом году.

Ответственный секретарь приемной комиссии Томского политеха Александр Денисевич подчеркнул, что проблема не только в плохих результатах. Выпускники вообще стали реже сдавать профильную математику и физику. Он подчеркнул, что это системная проблема.

По данным Рособрнадзора, в 2022 году ЕГЭ по профильной математике сдали около 302 тысяч школьников. При этом в прошлом году их было больше — 366 тысячи человек. Такое же снижение зафиксировали на экзамене по физикке 101 тысяча человек в этом году против 128 тысяч в 2021 году.