Психиатр оценил вероятность выявить потенциального убийцу среди владельцев оружия

Распознать того человека, который имеет острое желание отомстить, практически невозможно с точки зрения психологии. Такое заявление сделал психиатр, психотерапевт и заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич на своей странице в Facebook.

Причиной для такого поста стало нападение на Пермский госуниверситет. Медик считает, что именно молодые люди в возрасте от 18 до 21 года могут потенциально быть наиболее опасными. Владельцев оружия в этом возрастном промежутке в России только 0,4% — это около 15 тысяч человек.

Психиатр считает, что молодой человек может купить оружие по трем причинам: охота, самозащита и месть. Совсем еще юные люди практически не увлекаются охотой, самооборону предпочитают держать при помощи чего-то более легкого, чем ружье. Остается месть.

«Продуманная и осознанная. И никакое психиатрическое обследование тут не поможет, потому что стремление мстить не является признаком психопатологии. Здоровые чаще, чем больные, испытывают это деструктивное чувство», — считает Менделевич.

Поэтому психиатр предлагает увеличить возраст, пригодный для покупки оружия — до 21 года. Ранее аналогичную идею предложил сенатор Алексей Пушков. Он сказал, что повышение возрастной планки оружейного законодательства — одна из важнейших задач.

Стрельба в Пермском вузе унесла жизни восьми человек. 20-летний парень стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья, которое купил в мае 2021 года. Оружием он владел на законных основаниях.