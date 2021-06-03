Спрос на спортивные товары вырос среди россиян

Россияне в мае 2021 года проявили большой интерес к спортивным товарам. Продажи в этом сегменте выросли в 3,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Данные привел аналитический ресурс «Чек Индекс», сообщила газета «Известия». Специалисты отметили, что цифры за нынешний год на 15% превышают показатели 2019-го.

Особой популярностью у российских покупателей пользовались скакалки и наборы для игры в бадминтон. Они активно приобретали велосипеды и батуты, спортивную одежду и обувь.

Эксперты объяснили рост продаж спорттоваров в мае интересом потребителя к летним видам спорта. Свою роль сыграл и эффект отложенного спроса, накопившийся за время пандемии.

«Повышенное внимание потребителя к сектору одежды и обуви спортивного стиля также объясняется развитием индустрии внутреннего туризма», — отметили аналитики.

Отдельные сервисы тоже указали на повышенный спрос к товарам из спортивной категории. Ретейлеры говорят о популярности колесного транспорта, а также пульсометров для бега и креплений для них.

Россияне, по мнению специалистов, теперь больше ценят возможность проводить время на свежем воздухе без каких-либо ограничений. Любителям спорта при этом напомнили о необходимости дозировать нагрузку и выбирать подходящую экипировку со всей ответственностью.