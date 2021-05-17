Россияне стали вдвое чаще делать онлайн-покупки за время пандемии

Интернет-продажи товаров массового потребления в России выросли в 2,3 раза за время пандемии коронавируса. Об этом RТ рассказали специалисты сервисов электронной коммерции.

Эксперты сообщили, что из-за карантинных мер жители России стали чаще покупать в Сети продукты, бытовую технику, домашние товары и спортивные принадлежности. Вместе с тем, даже после отмены большинства ограничений продажи в онлайн в России увеличивались, а по итогам 2021 года могут вырасти еще на 20—30%, предсказали специалисты.

Объем покупок в Сети с января по март 2021 года в России увеличился на 126% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом рассказали в «Платформе ОФД». Там также добавили, что годовая доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли в России подросла с 5% до 10%. При этом в апреле 2020-го показатель ненадолго задерживался в диапазоне от 23—25%.