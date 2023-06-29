Общество 29 июня 2023, 16:33 Сразу 15 центров московского долголетия открыли в разных районах столицы Мэр Москвы Собянин: сразу 15 центров московского долголетия открыли в разных районах Сайт мэра и правительства Москвы

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Сразу 15 центров московского долголетия открыли в разных районах столицы, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, подобные центры стали очень популярными среди москвичей старшего поколения, поскольку предоставили им возможность общаться друг с другом, заниматься спортом и творчеством. За четыре года в них прошло более 250 тысяч мероприятий.

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Например, в районе Восточное Дегунино новый центр открыли на Керамическом проезде. Посетителей ознакомят с его возможностями для здорового отдыха. В актовом зале будут проходить спектакли, концерты и творческие встречи. В гостиной большие компании смогут поиграть в бильярд, настольный теннис, шашки, видео- или компьютерные игры.

В этом году практически во всех районах города появятся центры московского долголетия. Их уже 86, а будет больше 120. На базе центров организовано свыше пяти тысяч клубов по интересам. Сергей Собянин Мэр Москвы

Мэр столицы также пригласил участников программы «Московское долголетие» на занятия на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что москвичи старшего возраста выступят на модном показе «Стиль мегаполиса».