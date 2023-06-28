28 июня 2023, 13:29
Московские пенсионеры примут участие в модном дефиле
Москвичи старшего возраста выступят на модном показе «Стиль мегаполиса»
Модный показ «Стиль мегаполиса» пройдет в столице 30 июня. В мероприятии примут участие модели «серебряного» возраста, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В каждом центре [московского долголетия] есть клубы, где москвички старшего возраста учатся дефиле, макияжу, стилю, шьют и вяжут уникальную одежду.
Елена Громова
Глава сети центров московского долголетия
На модном показе гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию украшений и декорированию интерьера, а также послушать лекции про историю моды.
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Кроме того, в творческих клубах покажут дизайнерскую коллекцию на тему «Стиль мегаполисов разных времен».
Ранее подмосковных пенсионеров пригласили поучаствовать в турнире по настольному теннису.
Пенсионеры
Активное долголетие
Москва 2023
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