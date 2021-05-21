Голикова назвала причину международного успеха «Спутника V»

Международный успех «Спутника V» связан с несколькими важными критериями, которыми обладает препарат. Это высокая эффективность российской вакцины, ее безопасность, а также легкость транспортировки доз.

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время Глобального саммита по здравоохранению. Ее слова процитировал ТАСС.

«Успех „Спутника“ объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения», — отметила Голикова.

Она уточнила, что сейчас Россия поставляет «Спутник V» в 35 стран. Кроме того, некоторые государства уже начали производить вакцину на своей территории или готовятся к этому. Речь идет о Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах.

При этом препарат зарегистрировали уже в 70 странах. В общей сложности в них проживает около 40% населения мира. Благодаря этому вакцина занимает второе место в мире по популярности. Голикова также призвала ВОЗ ускорить процедуру переквалификации новых вакцин. Кроме того, она предложила освободить товары первой необходимости от санкций и ввести для них «зеленые коридоры».