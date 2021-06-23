«Спутник Лайт» станет доступен жителям Петербурга в течение месяца

Однокомпонентная интраназальная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет доступна в Санкт-Петербурге в течение месяца. Сейчас несколько клиник в городе проводят клиническую апробацию вакцины

Об этом сообщил в среду в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«У нас уже был запрос от Минздрава, какое количество нам нужно, мы подали заявку. В городе есть несколько клиник, в которых на клинической апробации находится данная вакцина. <…>. Я думаю, что в течение периода до месяца он появится», — отметил Сарана. Его слова привел ТАСС.

Вакцина является удобной, отметил Сарана. Иммунитет при ее использовании формируется в течение 12-18 дней.

В Петербурге, по последним данным, выявили 460 558 случаев заражения коронавирусом. Среди регионов России по этому показателю он занимает второе место после Москвы.

В петербургском Комитете по здравоохранению рассказали, какой вакциной от коронавируса чаще всего прививаются городские врачи. Самой популярной вакциной среди петербургских медиков оказался «Спутник V». Им прививались в 30 раз больше, нежели препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».