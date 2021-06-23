Стало известно, какой вакциной чаще всего прививались врачи в Петербурге

В петербургском Комитете по здравоохранению рассказали «Невским новостям», какой вакциной от коронавируса чаще всего прививаются городские врачи.

По данным издания, самой популярной вакциной среди петербургских медиков оказался «Спутник V». Им прививались в 30 раз больше, нежели препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

«Более 31 тысячи медработников привито „Спутником V“, примерно 1150 — „ЭпиВакКороной“ и 995 — „Ковиваком“», — уточнили в комитете.

В северной столице развернуто свыше 130 пунктов для вакцинации. Отмечается, что в основном они расположены в поликлиниках.