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    23 июня 2021, 21:08

    Стало известно, какой вакциной чаще всего прививались врачи в Петербурге

    Артур Блянихов

    В петербургском Комитете по здравоохранению рассказали «Невским новостям», какой вакциной от коронавируса чаще всего прививаются городские врачи.

    Стало известно, какой вакциной чаще всего прививались врачи в Петербурге

    По данным издания, самой популярной вакциной среди петербургских медиков оказался «Спутник V». Им прививались в 30 раз больше, нежели препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

    «Более 31 тысячи медработников привито „Спутником V“, примерно 1150 — „ЭпиВакКороной“ и 995 — „Ковиваком“», — уточнили в комитете.

    В северной столице развернуто свыше 130 пунктов для вакцинации. Отмечается, что в основном они расположены в поликлиниках.