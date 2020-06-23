Спрос россиян на турпутевки резко вырос после отмены ограничений

«С 8 по 15 июня 2020 года рост оборота по категории туристических путевок составил 172% в сравнении с результатами начала месяца. Это связано прежде всего с анонсированием снятия большинства ограничений по передвижению в крупных городах с 9 июня, а также открытием туристического сезона в южных регионах России», — говорится в исследовании аналитиков.

Общее количество покупок за июнь по направлениям внутреннего туризма в России выросло на 56%. По состоянию на 15 июня рост числа продаж путевок составил 468% в сравнении с первым днем лета.

В платежном сервисе отметили, что о предпосылках восстановления туристической отрасли пока говорить рано. Чтобы достичь показателей, которые были до пандемии, потребуется много времени. Все будет зависеть от развития эпидемической ситуации. Исследование аналитики провели на базе данных интернет-эквайринга, «Qiwi Кошелька» и дистанционного обслуживания банков-партнеров.

Ранее в Ростуризме рассказали, что все самые популярные туристические направления в России откроют к началу июля.