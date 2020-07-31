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    31 июля 2020, 05:51

    Спрос на страхование жизни во время пандемии вырос вдвое

    Александра Ломейко

    Пандемия коронавируса заставила россиян чаще страховать свою жизнь. Спрос на накопительное и инвестиционное страхование вырос за первые шесть месяцев 2020 года вдвое.
    Спрос на страхование жизни во время пандемии вырос вдвое

    Опрос среди крупных клиентов провели страховщики, его результаты привел ТАСС.

    Число договоров ИСЖ в рублях увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличилось почти вдвое. В долларах оно выросло на 12%. В полисы НСЖ общая сумма вложений возросла на 74%. Больше всего в ИСЖ вкладывались в мае и июне, а в НСЖ — в марте.

    Состоятельные клиенты, чьей инвестиционный портфель начинается от суммы в 15 миллионов рублей, в первые шесть месяцев 2020 года активно приобретали полисы ИСЖ на пять лет и НСЖ — более чем на 10 лет.

    В результате опроса выяснилось, что общий объем инвестированных в рублевые полисы средств остался практически на том же уровне — вырос более чем на 4%. В долларовые страховки клиенты инвестировали вдвое больше.

    Сейчас ставки по депозитам снижаются, и клиенты стараются скорректировать имеющийся инвестиционный портфель.

    «Во-первых, инвесторы ищут „тихую гавань“, а во-вторых, хотят и готовы зарабатывать на волатильности рынков в рублях», — сказал директор по стратегическому анализу компании «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

    Он добавил, что из-за коронавируса многие задумались, что ждет близких после их возможной смерти. Из-за этого вырос спрос на «детские» НСЖ и программы, которые предполагают адресную передачу капитала. Эксперты ожидают, что тренд сохранится минимум до конца года.

    Новости SMI.FM