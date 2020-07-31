Спрос на страхование жизни во время пандемии вырос вдвое

Пандемия коронавируса заставила россиян чаще страховать свою жизнь. Спрос на накопительное и инвестиционное страхование вырос за первые шесть месяцев 2020 года вдвое.

Опрос среди крупных клиентов провели страховщики, его результаты привел ТАСС.

Число договоров ИСЖ в рублях увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличилось почти вдвое. В долларах оно выросло на 12%. В полисы НСЖ общая сумма вложений возросла на 74%. Больше всего в ИСЖ вкладывались в мае и июне, а в НСЖ — в марте.

Состоятельные клиенты, чьей инвестиционный портфель начинается от суммы в 15 миллионов рублей, в первые шесть месяцев 2020 года активно приобретали полисы ИСЖ на пять лет и НСЖ — более чем на 10 лет.

В результате опроса выяснилось, что общий объем инвестированных в рублевые полисы средств остался практически на том же уровне — вырос более чем на 4%. В долларовые страховки клиенты инвестировали вдвое больше.

Сейчас ставки по депозитам снижаются, и клиенты стараются скорректировать имеющийся инвестиционный портфель.

«Во-первых, инвесторы ищут „тихую гавань“, а во-вторых, хотят и готовы зарабатывать на волатильности рынков в рублях», — сказал директор по стратегическому анализу компании «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

Он добавил, что из-за коронавируса многие задумались, что ждет близких после их возможной смерти. Из-за этого вырос спрос на «детские» НСЖ и программы, которые предполагают адресную передачу капитала. Эксперты ожидают, что тренд сохранится минимум до конца года.