Россияне смогут получить страховые выплаты из-за невыезда за границу

Россияне, которые не смогли выехать за границу во время пандемии коронавируса, смогут получить страховые выплаты. Граждане имеют на это полное право, если срок страхования так и не наступил.

«Условиями договоров некоторых страховых компаний была предусмотрена возможность возврата части страховой премии в случае, если срок страхования не наступил. Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование», — рассказали «Известиям» в пресс-службе главного финансового уполномоченного России Юрия Воронина.

Когда в мире началась пандемия коронавируса, Россия в целях безопасности закрыла границы. Многие россияне не смогли уехать за рубеж. Страховые компании отказывали клиентам в возмещении убытков. Людям объясняли, что риск ограничений из-за инфекции не был прописан в договорах. Россияне стали массово жаловаться на это омбудсмену, который чаще выносил решения в пользу граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового вируса 11 марта. Во всем мире предприняли беспрецедентные меры безопасности. В России пик пандемии уже прошел. За все время медики выявили 771 546 случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 12 342 человека. Ранее Минобороны сообщило о завершении клинических испытаний вакцины от нового вируса на добровольцах.