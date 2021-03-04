Спрос на автозаправочных станциях в России превысил докризисный уровень весны 2020 года. Это произошло на фоне проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил вице-премьер Александр Новак.

«С учетом того, что зарегистрировано уже три вакцины, идет массовая вакцинация населения. Мы видим, что потребление на АЗС нефтепродуктов — и бензина, и дизельного топлива — уже выше, чем в докризисный период», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По словам вице-премьера, мировой рынок нефти должен выйти на докризисный уровень к середине 2022 года. Также он отметил, что России удалось в феврале более чем на 100% выполнить сделку ОПЕК+. В апреле Россия будет восстанавливать добычу нефти опережающими темпами.

«Мы всегда исполняли соглашение в соответствии со взятыми на себя обязательствами, и февраль тоже не исключение. Что касается февраля, мы вышли на уровень чуть выше 100%. В марте мы продолжаем исполнять свои обязательства с учетом тех решений, которые приняты по постепенному восстановлению добычи [нефти] для российских компаний», — заключил вице-премьер.

Ранее Новак сообщил, что Россия разделяет опасения стран ОПЕК+ касательно рисков из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке. При этом он подчеркнул, что ситуация стала лучше по сравнению с осенью 2020 года. Риски на нефтяном рынке продолжают возникать на фоне появления новых штаммов коронавируса. Но вице-премьер напомнил, что Россия прививает население от ковида, а также уже зарегистрировала три собственные вакцины.