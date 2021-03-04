Россия согласилась с опасениями ОПЕК по нестабильности нефти

Страны ОПЕК+ указали на риски из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке. И хотя положение дел сейчас лучше, чем осенью, Россия возникшие опасения разделила.

Вице-премьер РФ Александр Новак дал оценку происходящему на заседании мониторингового комитета ОПЕК+. Его фрагмент вышел в эфире телеканала «Россия 24».

«Я разделяю, безусловно, те опасения, <…> относительного того, что есть еще много неопределенностей, рисков, локдаунов. В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад, чем была осенью», — подчеркнул Новак.

Россия, напомнил он, зарегистрировала три собственные вакцины от коронавируса, население активно прививают. На нефтяном рынке риски неопределенности из-за пандемии пока не исчезли и возникают, в том числе, на фоне растущего числа штаммов SARS-CoV-2.

Странам ОПЕК+ рекомендовали придерживаться в ближайшее время «осторожного оптимизма», сообщил ТАСС со ссылкой на представленный на заседании доклад. В комитете указали, что неопределенность царит также на физических рынках и в макроэкономике.