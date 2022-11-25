Общество 25 ноября 2022, 08:43 Спрос на покупку автосервисов и автомастерских с начала года в России вырос в пять раз «Коммерсант»: в России в пять раз вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских РИА «Новости»

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В России с начала года значительно увеличился спрос на покупку автосервисов и автомастерских. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, спрос на приобретение автосервисов поднялся в пять раз. Одна из причин — востребованность услуг независимых станций техобслуживания, куда все чаще обращаются клиенты страховщиков.

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В списке лидеров по покупке такого бизнеса Екатеринбург, где спрос вырос в 14 раз, Краснодар (в 17 раз), Казань, Пермь, Саратов и Красноярск (увеличение в 10 раз).

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Отмечается, что в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей предпочитают проходить техобслуживание не у официальных дилеров, а на независимых СТО.

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