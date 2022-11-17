Транспорт 17 ноября 2022, 16:06 Автомеханик Бойцов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме Автомеханик Бойцов: лучшего всего перед зимой проверить машину в автосервисе

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Автомеханик Михаил Бойцов в разговоре с журналистами телеканала «Санкт-Петербург» посоветовал перед началом зимы отдать машину на проверку в автосервис, где специалисты проверят свечи зажигания, стартер, аккумулятор и тормозную систему.

Самостоятельно можно проверить уровень жидкостей в автомобиле и сколы лакокрасочного покрытия. Их можно покрыть грунтовкой или же отдать автомобиль на покрасочные работы.

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Автомеханик пояснил, что покрывающие дороги соль и песок в зимний период увеличивают скорость коррозии металла.

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Также нужно позаботиться о замене шин. Если вы планируете часто выезжать за город, лучше всего выбрать шипованную резину, добавил Бойцов.