Общество 24 декабря 2022, 10:28 Спрос на новогодние туры упал из-за возросшей цены — СМИ «Коммерсант»: средняя стоимость новогодних туров выросла на 30–40% Joshua Earle / Unsplash

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Россияне стали реже покупать туры на новогодние праздники, выяснила газета «Коммерсант». По мнению участников рынка, это связано с подорожанием путевок — в среднем цена на них выросла на 30–40%.

По мнению авторов статьи, на подорожании туров сказались завышенные ожидания туроператоров и увеличение стоимости перевозок. Из-за этого больше россиян стали покупать путевки внутри страны.

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«В октябре — начале ноября цены на туры на период каникул были очень высокими, и люди принимали решение сдвинуть поездку на период до или после праздников», — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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Самыми популярными у туристов зарубежными странами оказались Египет, Таиланд, Турция и ОАЭ. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в России для отдыха на новогодних праздниках чаще всего выбирают Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды и Подмосковье.

Депутат Госдумы Татьяна Лобач отметила, что регионам необходимо предоставить право самостоятельно вводить курортный сбор. Сейчас эта мера действует в пяти субъектах страны.