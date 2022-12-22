Путешествия 22 декабря 2022, 04:09 Власти регионов смогут самостоятельно решать вопрос о введении курортного сбора

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Курортный сбор на данный момент действует в пяти регионах России. Однако местным властям необходимо предоставить право самостоятельно решать вопрос о его введении. Таким мнением поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. Об этом сообщило ИА НСН.

«Наша группа депутатов внесли законопроект о праве регионов решать, вводить курортный сбор или нет, и какой тариф устанавливать», — пояснила политик.

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По ее словам, данная инициатива поможет развивать в регионах туристическую инфраструктуру и делать их более привлекательными для путешественников. В среднем размер сбора может составить от 50 до 100 рублей в сутки. Желание ввести курортный сбор изъявил Северный Кавказ.

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