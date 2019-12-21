Спрос на мандарины упал в России перед Новым годом

Продажи мандаринов в декабре 2019 года упали на 15% по сравнению с прошлогодними данными. Речь идет о периоде с первого по 16-е число текущего месяца.

Об этом сообщило RT со ссылкой на данные платформы фискальных данных «Такском». Информация получена на основе анализа более 17 миллиардов кассовых чеков по все стране.

Отмечается, что чаще всего россияне приобретали турецкие мандарины. Второе место заняли абхазские цитрусовые, а на третьем расположились мандарины из Китая. Кроме того, большой популярностью пользуются плоды из Марокко и Испании. В среднем за один килограмм покупатели платили около 85 рублей.

Аналитики считают, что непосредственно перед Новым годом ситуация может измениться, и спрос на эти фрукты стремительно возрастет. В пример они привели прошлогодние данные — тогда спрос на мандарины в конце декабря увеличился в два раза по сравнению в первыми неделями месяца.

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