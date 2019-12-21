Росстат подсчитал стоимость новогоднего меню

На новогодний стол среднестатистический россиянин потратит 6430,78 рублей. Такую цифру привели в Федеральной службе государственной статистики. Росстат подчеркнул, что за год стоимость новогоднего меню выросла на 2,74%.

Больше всего подорожали сыры — на 11,17%, а также сливочное масло — на 10,36% — и апельсины — на 10,87%. Цена на красную икру снизилась на 4,97%, а на свежие огурцы — на 8,96%, сообщила «Российская газета» со ссылкой на исследование статистиков.

Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки. Им придется потратить на новогоднее чревоугодие 9528,58 рубля. Как подсчитали в Росстате, это почти в 1,5 больше, чем в среднем по России. А вот самый недорогой праздничный стол можно накрыть в Ингушетии. Здесь на застолье понадобится 3500 рублей.

В столице России в среднем на праздничное застолье потратят 7933,34 рубля. Это почти столько же, сколько и в прошлый Новый год: всего на 2,28% дороже. В Санкт-Петербурге на угощения выложат 7060,66 рубля. Новогодний стол в Крыму обойдется в 6821,95 рубля.