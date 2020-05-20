Спрос на досуговые товары вырос на фоне COVID-19 вдвое
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Яндекс.Маркет Аналитики». Представители интернет-магазинов отметили, что покупки в Сети совершают пользователи разных возрастов, и эта привычка может сохраниться и после отмены ограничительных мер.
Например, в марте на товары категории «досуг и развлечения» на рынке e-commerce поступало 5-10 миллионов запросов, то в апреле это цифра выросла до 20 миллионов. Речь идет и книгах, играх, музыкальных инструментах, фильмах и наборах для творчества и хобби.
На товары для дачи и сада спрос увеличился на 23%, на изделия для животных — на 18%, на компьютерную технику — на 15%, на спортивные товары — 11%, на электронику — на 8%. Товары для здоровья и профессиональное оборудование стали искать реже на 14%, спрос на одежду и обувь просел на 30%.
Согласно данным опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», после введение ограничительных мер каждый пятый россиянин нашел новое хобби. Граждане также стали больше читать и смотреть фильмов.