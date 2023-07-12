Общество 12 июля 2023, 03:38 Способную согнуть рельсы жару пообещали жителям 4 федеральных округов ВНИИ ГОЧС: аномальная жара может согнуть рельсы в 4 федеральных округах России Unsplash

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Аномальная жара ждет жителей регионов четырех федеральных округов. Там высокая температура может привести к деформации железнодорожного полотна, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По словам специалистов, аномально жарко будет в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. Также температура на три-восемь градусов выше нормы прогнозируется на юге Уральского федерального округа.

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Как отметили в институте, в этих регионах могут начаться проблемы с работой кондиционеров и холодильных установок. Еще могут перегреваться трансформаторные подстанции и деформироваться железнодорожные полотна.

Пока в одних регионах ждут аномальной жары, в других продолжают бороться с последствиями мощных ливней. В Сочи власти объявили штормовое предупреждение из-за гроз, сильного ветра и града. Местным жителям и туристам запретили находиться на пляжах.