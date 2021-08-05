Скабеева высмеяла станцевавшего гопак украинского спортсмена-депутата

Российская ведущая Ольга Скабеева высмеяла танцы темнокожего украинского борца Жана Беленюка. После победы на Олимпиаде в Токио он станцевал гопак.

Скабеева в своем посте в Telegram-канале сделала акцент на деятельности Жана Беленюка вне партера. Он — народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 2019 года.

«Тренировки в Раде не проходят даром! Жан Беленюк — первый депутат, ставший Олимпийским чемпионом, отпраздновал золотую медаль, станцевав гопак», — написала она.

Беленюк завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов. В финале соревнований он победил венгра Виктора Леринцева. После победы он станцевал гопак.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова оправдала памятку, которую получили российские олимпийцы. Она посвящена тому, как вести себя на Играх в Токио и реагировать на возможные провокации в соцсетях и СМИ.