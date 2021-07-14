Журова оценила памятку для российских спортсменов по ответам на провокации СМИ

Депутат Госдумы Светлана Журова обсудила с Общественной службой новостей памятку, которую получили российские олимпийцы. Она посвящена тому, как вести себя на Играх в Токио и реагировать на возможные провокации в соцсетях и СМИ.

Журова напомнила, что всех спортсменов обязательно инструктировали, когда была политическая напряженность, в том числе и с СССР. Без знания политической ситуации было невозможно выехать за рубеж.

«Не могу сказать, что мы пришли к такой же точке сейчас, потому что этот инструктаж нужен самому спортсмену, прежде всего. <…> А любой отрицательный комментарий, отрицательная эмоция однозначно очень плохо влияет на результат спортсмена», — заметила депутат.