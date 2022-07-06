Канадским военным разрешили тату на лице, маникюр и юбки

Новые требования к внешнему виду солдат и офицеров начнут действовать в Вооруженных силах Канады с сентября. Власти разрешили солдатам носить юбки, красить ногти и делать татуировки на лице. Об этом сообщил RT.

Устав Вооруженных сил Канады станет более либеральным. Власти убрали из него запрет на серьги-тоннели, маникюр, ношение юбок. Солдаты и офицеры смогут делать на лице татуировки, но только при условии, что они не пропагандируют гомофобию, расизм и сексизм. Кроме того, им можно будет красить волосы в любой цвет, не бриться и не стричься. С сентября военным позволят жевать жвачку, есть на улице, сутулиться, курить и ходить рука об руку.

Авторы новых правил отметили, что реформа обсуждалась уже давно. Решение обновить устав было непростым, понадобились консультации со специалистами.

«Потребовалось много обсуждений, в том числе с консультативными группами по вопросам обороны, гендерным вопросам, нынешними военнослужащими, а также со следующим поколением канадцев, которые последуют за нами», — гласит заявление чиновников.