01 января 2023, 20:42
«Спортмастер» подтвердил утечку персональных данных клиентов
«Спортмастер» подтвердил, что в Сеть утекли фамилии и номера телефонов клиентов
Ретейлер «Спортмастер» заявил, что в Сеть утекла информация о клиентах, которая не включала платежные данные. Компания инициировала внутреннюю проверку и уведомила Роскомнадзор, сообщил ТАСС представитель «Спортмастера».
Украденную информацию 31 декабря разместили в одном из Telegram-каналов, злоумышленники опубликовали архив с именами, датами рождения, телефонами и электронными почтами клиентов ретейлера, заявил собеседник агентства.
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«По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников», — сообщил представитель компании.
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По его словам, аналитики установили, что слитая база данных была предположительно 2019 года. Утечка произошла через одного из подрядчиков, считают в компании.
Сотрудники Роскомнадзора проверят информацию о возможной утечке персональных данных клиентов «Спортмастера». В случае подобных утечек компании обязаны уведомить об этом в течение суток.
Роскомнадзор
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