Общество 01 января 2023, 17:08 Роскомнадзор разберется в утечке данных клиентов «Спортмастера» Роскомнадзор: ведомство проверит возможную утечку данных клиентов «Спортмастера» РИА «Новости»

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Сотрудники Роскомнадзора проверят информацию о возможной утечке персональных данных клиентов «Спортмастера», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что пока не получали обращения по этому вопросу от представителей сети магазинов.

В Роскомнадзоре добавили — в случае подобных утечек компании обязаны уведомить об этом в течение суток.

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«По состоянию на 15:00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило», — рассказали агентству.

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Об утечке данных стало известно 31 декабря. В Сеть попала информация о нескольких сотнях тысяч клиентов «Спортмастера», сообщило издание msk1.ru. В открытом доступе оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты. Часть информации устарела (база от 2013 года), но в некоторых записях есть изменения, датированные 2021 годом.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал отменить мораторий на проверки Роскомнадзором компаний для выявления фактов утечки данных. По словам парламентария, необходимо ускорить работу над созданием закона, который установит ответственность за такие случаи.