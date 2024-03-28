Эксклюзив 28 марта 2024, 09:15 Спортивный тренер рассказала о получении соципотеки в Подмосковье Тренер по самбо Курдадзе рассказала о получении соципотеки под 6% в Подмосковье Телеканал «360»

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Тренер по самбо школы олимпийского резерва Лали Курдадзе получила в Подмосковье социальную ипотеку под 6%. Об этом она рассказала ведущему «360» Дмитрию Степанищеву.

«Я переехала в Подмосковье из Владимирской области. Узнала о социальной ипотеке из приказа министерства спорта, почитала и приняла решение попробовать. Поняла, что подхожу под критерии: стаж работы, категория, воспитанники должны бороться на соревнованиях. На тот момент я работала в регионе уже пять лет», — сказала она.

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Тренер отметила, что после этого подошла к директору спортивного учреждения за советом, стоит ли ей попробовать подать документы.

«Она сказала: попробуй. Я стала документы собирать, именно со спортшколы их нужно много было. Потом мне позвонили из Минспорта и пригласили на получение сертификата. Я выбрала покупку квартиры в Люберцах, ипотека под 6%. Сейчас на работу добираюсь около 20 минут, если без пробок», — отметила женщина.

По словам Курдадзе, в ее группе занимаются дети с семи до 13 лет, после чего они переходят к другому тренеру.

«Сначала идет начальный этап подготовки, наша задача — не только спортивный результат, но чтобы дети становились лучше. Смотрю за своими детьми в дальнейшем, болею за них», — добавила специалист.

Ранее ученым рассказали о возможности получить социальную ипотеку за уникальные открытия.