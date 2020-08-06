Спортивные и культурные мероприятия вернутся на улицы Петербурга

Запрет перестанет действовать с 8 августа. С этого числа на улицах Северной столицы можно будет проводить спортивные, культурные и зрелищные мероприятия.

Гости обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Кроме того возобновляется работа парков аттракционов под открытым небом при условии заполняемости не более 50%.

А еще местные власти уточнили условия работы торговых и торгово-развлекательных центров. Владельцы предприятий торговли не должны впускать покупателей без масок и перчаток.

Москва также сохранит на несколько месяцев обязательный масочно-перчаточный режим в транспорте и общественных местах. Важно соблюдать социальную дистанцию при большом скоплении людей.